Scuola, trovato l’accordo sui trasporti: approvate le linee guida Tpl. Capienza massima dell’80 per cento (Di lunedì 31 agosto 2020) Scuola, trovato l’accordo sui trasporti: approvate le linee guida Tpl Nella tarda serata di oggi, lunedì 31 agosto 2020, sono state approvate in Conferenza unificata le linee guida sui trasporti per contenere la diffusione del Coronavirus: una notizia che interessa da vicino anche la Scuola, a due settimane dalla riapertura e con migliaia di studenti che si riverseranno sui mezzi pubblici per raggiungere gli istituti. Al centro del dibattito tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali c’era soprattutto il tema della Capienza massima: alla fine, l’intesa prevede un massimo dell’80 per cento, che può ... Leggi su tpi

7rancescoCerqua : RT @eziomauro: Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - 7rancescoCerqua : RT @repubblica: Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - LinaVadal : RT @repubblica: Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - errantThinker : RT @repubblica: Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - repubblica : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus -