Ritrovati 39 bimbi scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali (Di lunedì 31 agosto 2020) Si è conclusa con il ritrovamento di 39 bimbi scomparsi, rapiti e finiti nelle trame del traffico sessuale, l’imponente operazione di polizia “Not Forgotten”, portata avanti dall’unità minori scomparsi dell’agenzia federale americana US Marshals Service. Una serie di blitz, condotti nell’arco di circa 2 settimane, ha permesso di salvare i piccoli in Georgia. 39 bambini scomparsi Ritrovati dalla polizia L’annuncio della conclusione della maxi operazione “Not Forgotten”, condotta in Georgia dall’unità minori scomparsi dello US Marshals Service (agenzia federale di polizia penitenziaria americana) nel giro di due settimane, è arrivato il 27 agosto scorso: 39 bambini sono stati ... Leggi su thesocialpost

