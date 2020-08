Perché multo chi indossa la mascherina (Di lunedì 31 agosto 2020) Vittorio Sgarbi Caro Direttore, a pochi chilometri da Sutri c'è la bella città di Vetralla. Al tempo della più feroce minaccia del virus, nelle due città i dati erano eloquenti e tali sono stati per tutti questi mesi: nessun contagio a Sutri, due casi positivi a Vetralla Caro Direttore, a pochi chilometri da Sutri c'è la bella città di Vetralla. Al tempo della più feroce minaccia del virus, nelle due città i dati erano eloquenti e tali sono stati per tutti questi mesi: nessun contagio a Sutri, due casi positivi a Vetralla. In quei giorni, sulle porte del bel palazzo del Comune di Vetralla, si poteva vedere un semplice avviso: «indossare l'apposita mascherina se la distanza interpersonale è minore di un metro». Null'altro, nessuna ulteriore prescrizione. Non avrei ... Leggi su ilgiornale

