Per gli sciiti iracheni i simboli religiosi diventano politici (Di lunedì 31 agosto 2020) Le annuali celebrazioni religiose dell’Ashura sono state un’occasione per denunciare l’incapacità del governo nel trovare chi ha sparato sulle proteste dei mesi scorsi e lo strapotere dell’Iran. Leggi Leggi su internazionale

Pontifex_it : Per Pietro e gli altri discepoli – ma anche per noi! – la croce è uno “scandalo”, mentre Gesù considera “scandalo”… - matteosalvinimi : PIETRO SENALDI CONTRO IL GOVERNO: 'PER COVID SI POSSONO CHIUDERE I LOCALI MA NON GLI HOTSPOT. PERCHÉ?'… - tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni! Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dop… - amibxngtxn7 : RT @mothervofsnakes: “ciao! sono jungkook e oggi compio 18 anni. ringrazio gli army per avermi augurato un buon compleanno! è il mio second… - Pitti41926552 : RT @jennifertotaroo: Klaus è pronto a sacrificarsi per salvare sua figlia, la persona che fin dall’inizio lo ha cambiato e gli ha insegnato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Tutti i premi per gli Mtv Video Music Awards 2020 Wired.it Candreva, grave lutto per il calciatore dell'Inter: è morto il padre, era malato da tempo

Grave lutto per Antonio Candreva, calciatore dell'Inter che nella giornata ... mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono ...

Verso le Regionali/2: Giovanni Toti, dal Tg4 allo strappo con Berlusconi. E poi leggere con «Furore»

Dopo il Veneto di Zaia, con Massimo Rebotti andiamo a Genova dove si ricandida il governatore uscente, ex uomo Mediaset: dal successo alle Europee alla tragedia del ponte fino allo strappo con Forza I ...

Grave lutto per Antonio Candreva, calciatore dell'Inter che nella giornata ... mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono ...Dopo il Veneto di Zaia, con Massimo Rebotti andiamo a Genova dove si ricandida il governatore uscente, ex uomo Mediaset: dal successo alle Europee alla tragedia del ponte fino allo strappo con Forza I ...