Napoli, Gianluca Gifuni smonta Diego Demme: “Un buon giocatore di livello medio” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giornalista Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Cosa penso di Diego Demme, alla luce delle voci recenti relative ad un suo potenziale addio al Napoli? Personalmente, ritengo che si tratti di un buon giocatore di livello medio”. “Insomma, per quanto utile, resta un centrocampista di non elevata caratura, può essere un’alternativa ed anche il Napoli si sta orientando su questo aspetto. A gennaio sembrava un buon acquisto? A gennaio il Napoli doveva recuperare, adesso invece punta al quarto posto per la prossima ... Leggi su calciomercato.napoli

lorisorzini : RT @severino_nappi: Il mio impegno è per Gianluca e per tutti i cittadini napoletani che si sono sentiti abbandonati in questi anni. Aree c… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Il mio impegno è per Gianluca e per tutti i cittadini napoletani che si sono sentiti abbandonati in questi anni. Aree c… - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Il mio impegno è per Gianluca e per tutti i cittadini napoletani che si sono sentiti abbandonati in questi anni. Aree c… - AntonellaChessa : RT @PremioNapoli: ?????? I luoghi di Napoli. Magie e Incanti Lunedì #7settembre ore 18.00, presso il Parco letterario di #Nisida Nisida è un… - ValentinaFascia : RT @PremioNapoli: ?????? I luoghi di Napoli. Magie e Incanti Lunedì #7settembre ore 18.00, presso il Parco letterario di #Nisida Nisida è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gianluca Napoli, ufficiale il rinnovo di Zielinski GianlucaDiMarzio.com Napoli, Gianluca Gifuni smonta Diego Demme: “Un buon giocatore di livello medio”

Il giornalista Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Cosa penso di Diego Dem ...

Cantalamessa: "De Luca ha portato la Campania a prima regione per contagi e ultima per tamponi"

"La Campania prima per contagi e penultima per tamponi. Ogni 100mila abitanti poco più di 6mila tamponi. a fronte della media nazionale intorno ai 13mila. In Veneto addirittura 23mila con quasi un mil ...

Il giornalista Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Cosa penso di Diego Dem ..."La Campania prima per contagi e penultima per tamponi. Ogni 100mila abitanti poco più di 6mila tamponi. a fronte della media nazionale intorno ai 13mila. In Veneto addirittura 23mila con quasi un mil ...