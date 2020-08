Meloni: «Altre navi per la quarantena sono una follia, aumenteranno gli sbarchi» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Invece di bloccare una volta per tutte l’immigrazione clandestina il governo continua a varare navi per la quarantena dei migranti, il tutto a spese degli italiani. Esattamente quante Altre navi da affittare serviranno per far capire loro quanto sia folle affrontare così la gestione dei flussi migratori? Basta sbarchi, basta morti in mare». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “A Lampedusa avremo la più grande flotta navale del mondo” E proprio sulla pagina Fb della Meloni, si registrano commenti più sensati di qulli spressi dai nostri ministri. Scrive Eleonora N. “Invece di utilizzare le navi militari per bloccare gli arrivi, si approntano ... Leggi su secoloditalia

