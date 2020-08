Malmo, a devastare la città sono gli immigrati, non gli “islamofobi”. Smentiamo le bufale dei media (Di lunedì 31 agosto 2020) Malmo, 31 ago – La no-go zone periferica di Rosengrad (Malmo) messa a ferro e a fuoco dagli immigrati di religione islamica, una guerriglia urbana durata ore contro le forze dell’ordine, ma per la stampa italiana mainstream – primi fra tutti Repubblica, Ansa e Corriere – si è trattato di «300 islamofobi di estrema destra» che «hanno scatenato una guerriglia in strada confrontandosi con la polizia». Persino Open ha pubblicato il debunking di quella che è a tutti gli effetti una fake news, una gigantesca mistificazione ad opera dei principali quotidiani dello Stivale – ma la stampa allineata estera non è stata da meno. Il casus belli Vero è che il casus belli all’origine degli scontri – che hanno portato all’arresto di quindici ... Leggi su ilprimatonazionale

