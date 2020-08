L’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il Covid. Speranza all’Oms: “Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme” (Di lunedì 31 agosto 2020) Una “coalizione tra i nostri Stati membri per informare delle nostre azioni e andare avanti congiuntamente per attuare le migliori misure possibili sull’offerta di un’istruzione scolastica sicura per tutti”. E’ quanto hanno annunciato, con una nota congiunta, il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, e il ministro della salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 Paesi promosso dall’Italia per fare il punto sulle strategie anti-Covid. Gli stessi Paesi si sono impegnati a condividere una serie di dati per raccogliere più informazioni sull’impatto della pandemia sui bambini, le loro famiglie e le comunità in funzione delle politiche future e si sono impegnati a preservare l’equità come principio guida fondamentale. ... Leggi su lanotiziagiornale

