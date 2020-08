Le mascherine di cotone bloccano il 99,9% delle particelle, dice uno studio (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI – Sebbene i rivestimenti chirurgici e professionali possano bloccare il passaggio del 100 per cento di goccioline e particelle di grandi dimensioni, le mascherine di cotone fatte in casa rappresentano comunque una valida alternativa, impedendo fino al 99,9 percento delle particelle di diffondersi. Emerge da uno studio, pubblicato sul sito medRxiv.org e condotto dagli esperti del Roslin Institute, presso l'Università di Edimburgo, nel Regno Unito, che hanno confrontato le caratteristiche e l'efficacia delle mascherine chirurgiche e delle maschere monostrato di cotone. “I test – afferma Ignazio Maria Viola, della School of Engineering presso l'Università di ... Leggi su agi

