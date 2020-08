Lampedusa: oltre 1500 migranti, hotspot al collasso (Di lunedì 31 agosto 2020) oltre 1.500 sono i migranti a Lampedusa, gli hotspot sono al collasso. Proteste e sciopero annunciato dal Sindaco, Salvatore Martello. Al via i primi trasferimenti dall’isola. “Basta parole, vogliamo i fatti” scrivono in segno di protesta su dei manifesti, un gruppo di Lampedusani davanti al Municipio dell’isola mentre è in corso la riunione del Primo Cittadino con i rappresentanti delle categoria produttive dell’isola. Ieri il Sindaco ha annunciato uno sciopero, mentre la tensione sull’isola è salita nel weekend, quando c’è stata una vera e propria ondata di nuovi arrivi. L’altra notte è arrivato un peschereccio egiziano con 370 persone a bordo. Sull’isola, fino a questa mattina, c’erano ... Leggi su sbircialanotizia

