Jeff Goldblum: "Ho un progetto segreto col regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi" (Di lunedì 31 agosto 2020) Jeff Goldblum dichiara pubblicamente la sua ammirazione per Taika Waititi svelando di avere un progetto segreto in ballo col cineasta neozelandese. Jeff Goldblum ha rivelato di avere in cantiere un progetto segreto col regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi. La star di Jurassic Park, che a breve rivedremo in Jurassic World: Dominion, si è divertita talmente tanto sul set di Thor: Ragnarok da voler fare il bis. Dopo aver interpretato l'eccentrica entità cosmica Grandmaster in Thor: Ragnarok, Jeff Goldblum ha dichiarato di ... Leggi su movieplayer

