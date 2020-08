Il focolaio di Genzano: 27 casi nella casa di cura per pazienti con disagi mentali (Di lunedì 31 agosto 2020) Un nuovo focolaio di coronavirus a Genzano, nel Lazio. «Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino quotidiano della Regione ... Leggi su iltempo

