Gattuso riscopre Lozano e punta al suo rilancio. Col Teramo sarà titolare (Di lunedì 31 agosto 2020) “Una delle prime cose che ha fatto Rino Gattuso quando è arrivato al Napoli è stato andare dal professore di italiano di Lozano. «Scusa, ma com’è che sono sei mesi che è qui e non capisce ancora bene la nostra lingua?»“. Lo scrive il Mattino, aggiungendo che il rilancio del messicano è iniziato da qui. Il tecnico, dopo mesi in cui ha lasciato Lozano in panchina, ha deciso di provare a dargli spazio. “Ma adesso è convinto che possa esserci spazio per un certo Napoli che ha in mente. Quello un po’ più verticale, dove chi ha il pallone punta subito ad aggredire la porta avversaria”. Ieri 13 giocatori hanno lasciato il ritiro di Castel di Sangro per unirsi alle rispettive Nazionali e così il messicano ... Leggi su ilnapolista

