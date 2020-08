Date ufficiali Serie A – Ecco quando si inizia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio Federale ha approvato le Date di inizio della Serie A 2020/21 che partirà come programmato il 19 settembre, senza subire quindi alcun rinvio e slittamento come pronosticato da alcune fonti, a causa della risalita dei contagi nel nostro paese. La prima giornata del campionato avrà inizio nel weekend coincidente al 19/20 settembre, mentre l’ultima giornata è programmata per il weekend del 22/23 maggio 2021. Il calciomercato apre ufficialmente domani 1° settembre, per chiudere il 5 ottobre. Il calendario verrà invece sorteggiato mercoledì 2 settembre per via telematica. Date ufficiali Serie A – Ecco quando si inizia Giornal.it. Leggi su giornal

