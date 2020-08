Covid-19 nelle Marche, un ricovero in più nelle ultime 24 ore: gli aggiornamenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Un ricovero in più nelle ultime 24 ore nelle Marche a causa del Coronavirus. Lo comunica il Gores nell'aggiornamento pomeridiano di oggi. A fronte di 7.240 casi positivi da inizio emergenza, +2, il ... Leggi su anconatoday

matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - fattoquotidiano : Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura… - robersperanza : Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Region… - Blackskorpion4 : RT @recifar: Nelle nazioni serie si fa così, invece di sparare nel gruppo dicendo imprenditori disonesti, quelli che lo sono vengono perseg… - recifar : Nelle nazioni serie si fa così, invece di sparare nel gruppo dicendo imprenditori disonesti, quelli che lo sono ven… -