Coronavirus, giornalista positiva a Napoli: 7 colleghi in quarantena (Di martedì 1 settembre 2020) Una giornalista che segue il ritiro del Napoli scopre di essere positiva al Covid-19 e viene messa in isolamento in una struttura ricettiva di Castel Di Sangro, assieme ad altri sette colleghi, tutti risultati negativi al virus: anche il tampone della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha confermato la positivita’ al Coronavirus per la giornalista campana. L’esito e’ arrivato nel primo pomeriggio e circoscrive il contagio al solo caso sospetto, rivelatosi fondato. La giornalista, al suo ritorno da una vacanza in Sardegna, si era sottoposta al test seriologico e tampone in una struttura privata, dandone comunicazione alla Asl, fino a quando l’altro giorno le e’ arrivata la notizia della positivita degli esami effettuati. Per la Asl ... Leggi su meteoweb.eu

iscel : @Giulio_Firenze @PeterGleick Questo e' un bell'articolo della giornalista italo-americana Alice Speri in New York.… - Dicarlobus : RT @ABRUZZOLIVETV: #Coronavirus. Quattro nuovi casi in #Abruzzo. Positiva #giornalista a seguito del #Napoli #sport #cronaca - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. Quattro nuovi casi in #Abruzzo. Positiva #giornalista a seguito del #Napoli #sport #cronaca - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #RitiroNapoli, giornalista positiva al #coronavirus: in isolamento insieme ad altri colleghi - francescacuore6 : Riferite al giornalista che anche Fontana è stato contagiato?? -