"Cerchiamo di farcela passare". Giletti e Non è l'Arena, quello che non si può dire: la grande paura (Di lunedì 31 agosto 2020) Non è sereno il clima in casa La7. L'apprensione per Massimo Giletti è palpabile. Il conduttore di Non è l'Arena, come noto, è finito sotto scorta a causa delle minacce ricevute dai boss mafiosi per le sue inchieste a tamburo battente sulle scarcerazioni facili. Puntate a loro modo storiche, in grado di creare un terremoto politico anche al Ministero della Giustizia, con le dimissioni del presidente del Dap Franco Basentini, uomo di fiducia del ministro Alfonso Bonafede, e imbarazzi evidenti per lo stesso ministro. Il commento di Andrea Salerno, direttore di La7, su Giletti è in questo senso emblematico. "Massimo ci ha regalato inchieste molto importanti, ... Leggi su liberoquotidiano

bastulio : Cerchiamo di impegnarci tutti e far risalire massicciamente i contagi entro Novembre perché io d'inverno non ho vog… - IiIibetscrown : Cerchiamo noi di non renderla tale. Cerchiamo di essere curiosi e interessati, di approfondire, di andare oltre que… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerchiamo farcela Andrea Salerno: «La7, un racconto tra informazione e intrattenimento» Corriere della Sera La figlia della defunta con il dito medio alzato: «La foto? Non volevano farcela mettere sulla lapide»

«Mia madre se ne fregava del giudizio degli altri. E quella foto la rappresenta perfettamente». Daniela spiega così il motivo per cui mamma Irma mostra il dito medio nell'annuncio funerario che ha fat ...

Ippolito sulla seconda ondata: "I medici di base dovranno fare tamponi e andare a casa dei pazienti"

In autunno servirà essere preparati per evitare nuove emergenze, "servirà fare i test a tutti quelli che hanno un'affezione respiratoria e cercare di portare il minor numero di pazienti in ospedale".

«Mia madre se ne fregava del giudizio degli altri. E quella foto la rappresenta perfettamente». Daniela spiega così il motivo per cui mamma Irma mostra il dito medio nell'annuncio funerario che ha fat ...In autunno servirà essere preparati per evitare nuove emergenze, "servirà fare i test a tutti quelli che hanno un'affezione respiratoria e cercare di portare il minor numero di pazienti in ospedale".