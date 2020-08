Azzurri: Chiellini "tornare qui dà energie positive" (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - "tornare in nazionale mi riempie di gioia e dà energia positiva dopo un anno per me complicato". Così Giorgio Chiellini dal raduno di Coverciano dove è stato chiamato dal ct, ... Leggi su corrieredellosport

