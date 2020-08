Seppi-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Il primo turno degli Us Open 2020 offrirà il mach fra Andreas Seppi e Frances Tiafoe, dai vari spunti di interesse, considerando le caratteristiche specifiche dei due atleti. Il testa a testa andrà in scena martedì 1 settembre, come quinto incontro sul campo 5, a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Azarenka-Haas). La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con supporto streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito all’andamento della sfida. Leggi su sportface

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...

Sorteggio degli Us Open: per Sinner c’è subito l’ostacolo Khachanov

Nel main draw maschile, questi i quarti di finale teorici: Djokovic-Goffin, Zverev-Tsitsipas, Berrettini-Medvedev, Thiem-Bautista Agut. Novak Djokovic inizia il suo percorso contro il bosniaco Damir D ...

