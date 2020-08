Robert Lewandowski giocatore dell’anno in Germania: “Ne sono orgoglioso” (Di domenica 30 agosto 2020) Robert Lewandowski è il giocatore dell’anno in Germania. Capocannoniere in tutte le competizioni (Bundesliga, coppa Germania, Champions League) e protagonista del “triplete” del Bayern Monaco, il 32enne polacco riceve il riconoscimento di miglior giocatore dell’anno dalla rivista “kicker“. Lewandowski è stato recordman stagionale: 34 gol in 31 partite di Bundesliga, 15 gol in sette presenze in Champions League. “Ne sono molto orgoglioso” ha detto il calciatore, “tanto più che le aspettative su di me continuano a crescere e ogni anno cerco di superarle. Il livello è così alto che 25 gol a stagione in Bundesliga sono considerati normali. Ho ... Leggi su sportface

Per l'attaccante 34 reti in Bundesliga e 15 in Champions BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Capocannoniere in tutte le competizioni (Bundesliga, coppa Germania, Champions League) e protagonisti del "tri ...

Dopo aver vinto il 'triplete' con il Bayern Monaco, l'attaccante Robert Lewandowski è stato nominato calciatore tedesco dell'anno in una votazione organizzata dalla rivista di calcio Kicker. Lewandows ...

