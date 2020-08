Rangnick torna a parlare: “non sono al Milan per il Covid. Ibrahimovic? Creo valore, non lo compro” (Di domenica 30 agosto 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, Ralf Rangnick è tornato a parlare del Milan. Il manager tedesco sembrava ad un passo dai rossoneri, poi l’emergenza Covid e il ritorno in campo strabiliante dei ragazzi di Stefano Pioli (imbattuti nel finale di stagione) ha ribaltato la situazione, permettendo all’attuale tecnico di conservare il proprio posto in panchina. Rangnick si è espresso così sul perchè del suo mancato approdo in rossonero: “una risposta semplice può essere: c’è stato il Covid. Ero stato contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Mi ha colpito la conoscenza che avevano del mio lavoro passato. Poi Stefano Pioli ha vinto 9 ... Leggi su sportfair

