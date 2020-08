Milan, arrivato l’agente di Calhanoglu in Italia: presto un incontro per il rinnovo (Di domenica 30 agosto 2020) L’agente di Hakan Calhanoglu è arrivato in Italia ed incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del rinnovo di contratto Il Milan continua a lavorare sui rinnovi di contratto dopo quello di Zlatan Ibrahimovic. L’agente di Hakan Calhanoglu è infatti arrivato in Italia e, nelle prossime ore, ci sarà un summit con la dirigenza rossonera per gettare le basi del prolungamento di contratto del proprio assistito. Il contratto del giocatore turco scade il 30 giugno 2021, motivo per cui vi è la volontà di entrambe le parte a trovare presto un accordo. L’idea è di prolungare il contratto fino al 2024 con un aumento dell’ingaggio a 2,5 milioni di euro ... Leggi su calcionews24

Il Milan accoglie un nuovo elemento nello staff tecnico di Stefano Pioli. Dall’Inter arriva Giuseppe Bellistri, fitness data analyst. Milan e Inter in questi giorni sono spesso accostate sul fronte l ...

Il tecnico del Milan Stefano Pioli a Milan Tv ha parlato dei primi giorni di ritiro dei rossoneri: “L’approccio giusto è ripartire da zero, dalla classifica, siamo tutti sullo stesso livello. Dobbiamo ...

