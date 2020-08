Messi cambia il destino di Lautaro Martinez: niente Barcellona, presto il rinnovo con l’Inter (Di domenica 30 agosto 2020) Lautaro Martinez pronto al rinnovo di contratto con l’Inter La fine della storia d’amore tra Messi e Barcellona, ha dei risvolti positivi in casa Inter. I nerazzurri con l’addio della Pulce ai blaugrana possono tranquillizzarsi sul futuro di Lautaro Martinez che resterà dunque in nerazzurro e nelle prossime settimane rinnoverà il suo legame con il club di Viale della Liberazione. “Difficile immaginare quale possa essere oggi lo stato d’animo di Lautaro. Se resterà in nerazzurro, però, il più contento sarà Conte, per cui resta un elemento fondamentale, o comunque di difficile sostituzione. Se davvero andrà avanti con l’Inter, lo aspetta il rinnovo ... Leggi su intermagazine

