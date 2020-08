Italia, Bonucci: “Entusiasmo e concentrazione per preparare al meglio i prossimi impegni” (Di domenica 30 agosto 2020) Il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci, ha twittato tutta la sua soddisfazione per il raduno a Coverciano. Questo il suo post: “Entusiasmo e concentrazione per preparare al meglio i prossimi impegni”. Entusiasmo e concentrazione per preparare al meglio i prossimi impegni. #LB19 #VivoAzzurro pic.twitter.com/YJHMlLmtdF — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) August 30, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo Italia, Bonucci: “Entusiasmo e concentrazione per preparare al meglio i prossimi impegni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

