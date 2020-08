Incendi: consiglio comunale Monreale, 'vicini a cittadini di Altofonte' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - “La città di Monreale è vicina ai cittadini di Altofonte, al sindaco De Luca e alle sue istituzioni per il terribile e devastante Incendio che ha distrutto il meraviglioso bosco della Moarda, polmone verde e risorsa di tutto il comprensorio. Siamo indignati e solidali soprattutto con chi ha temuto per la propria vita e per le proprie case, pronti a collaborare per difendere il territorio e scovare chi ha deciso di farne scempio”. È quanto dichiarato il presidente del consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia. “Siamo scossi – ha continuato Intravaia – per quanto accaduto la scorsa notta. Ogni Incendio rinnova il dolore e l'impotenza che si manifesta di fronte alle ... Leggi su iltempo

Incendio al Ghiomelli Garden di Livorno. Nuvola nera visibile da tutta la città

Fiamme altissime e una coltre di fumo impenetrabile che in pochi minuti hanno divorato Ghiomelli Garden, un grande negozio specializzato in articoli da giardino, e oscurato una parte della periferia n ...

