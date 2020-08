I 5 calciatori che, nel giusto club, potrebbero rilanciarsi (Di domenica 30 agosto 2020) Ecco 5 giocatori che nell'ultima stagione non hanno particolarmente brillato ma che potrebbero rilanciarsi con un eventuale trasferimento altrove. Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : calciatori che I 5 calciatori che, nel giusto club, potrebbero rilanciarsi 90min Messi, la Liga dalla parte del Barcellona: «Senza clausola non concederemo il transfer»

Messi è un giocatore sotto contratto, nel suo accordo col Barcellona esiste una clausola rescissoria e la Liga non concederà il transfer all'argentino se non sarà pagata quella clausola 'secondo le no ...

Atalanta, preso Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca: l'annuncio dei nerazzurri dopo le visite

L'Atalanta ha raggiunto un principio di accordo con la Lokomotiv Mosca per il trasferimento di Miranchuk. Sarà il vice Ilicic. Gli ultimi passi formali e poi ci sarà anche l’annuncio dell’ Atalanta, i ...

