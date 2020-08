Coronavirus, in Italia 1.365 nuovi casi e 4 morti. Crescono i ricoveri (Di domenica 30 agosto 2020) Consueto calo dei test nel weekend: elaborati 81.723 tamponi (ieri 99.108) con 1.365 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,67% (ieri 1,45%). I ricoverati con sintomi sono 1.251 (+83); Crescono anche, di 7 unità, i ricoverati in terapia intensiva per un totale di 86 Leggi su ilsole24ore

