Bambina morta a Marina di Massa: albero cade su tenda campeggio. Ferite le due sorelle, una è grave. Illesi i genitori (Di domenica 30 agosto 2020) Era in vacanza con la famiglia in Toscana. Una Bambina di 3 anni morta, la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l'altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è il tragico... Leggi su ilmessaggero

Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorre… - Antonio15092016 : RT @Agenzia_Ansa: E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorre… - CdT_Online : L’incidente durante un forte temporale nella notte - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo, è morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove… - Agenzia_Ansa : E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove tra… -