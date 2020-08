Avellino, non tramonta la pista Nikolic: gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo aver annunciato l’arrivo di Gabriele Bernardotto, l’Avellino continua a dragare il mercato. La società lavora alacremente per portare nuove pedine allo scacchiere di mister Piero Braglia. In difesa, dopo l’ultimo arrivato Mirko Miceli, si lavora su più fronti. Continua la trattativa per Stefano Scognamillo del Trapani e Agostino Rizzo del Livorno. Quest’ultimo ha dato già il placet per il ritorno in Irpinia dopo appena due mesi. I lupi non hanno assolutamente abbandonato la pista che porta Mario Nikolic della Dinamo Zagabria. L’arrivo del talentuoso difensore è stato frenato dal Covid-19. Infatti, Nikolic, è risultato positivo prima della partenza per l’Italia. A distanza di ... Leggi su anteprima24

