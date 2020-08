Arrivederci Roma, anche la signora Dzeko non dice più no alla Juve (Di domenica 30 agosto 2020) Lo scorso anno, quando Edin era ad un passo dall'Inter, fu meno netta, ma la sua volontà era evidente, tanto da raccontare poi alla Gazzetta: 'Ero a Sarajevo e dovevo fare un red carpet molto ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Arrivederci Roma Arrivederci Roma, anche la signora Dzeko non dice più no al trasloco La Gazzetta dello Sport L’arrivederci di Linus: "Si chiude l’estate ci rivediamo a Natale"

"Da questo palco voglio dare appuntamento, a tutti voi, vi aspettiamo a Riccione per Natale". Linus e Radio Deejay hanno salutato tutti dal palco di piazzale Roma sabato sera scorsa, dando appuntament ...

FOTO - Cetin lascia la Roma: "Ringrazio tutti, è solo un arrivederci"

Mert Cetin si è trasferito all'Hellas Verona. Il difensore turco classe '97, acquistato da Petrachi nell'estate 2019, approda alla corte di Juric in prestito fino al 30 giugno 2021 con diritto di risc ...

