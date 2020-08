Scuola, la solitudine degli studenti con disabilità: «Mai più lezioni via computer, serve la didattica a domicilio» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)È un groviglio senza fine quello in cui è incastrata la Scuola italiana. La scadenza di settembre per la riapertura ha portato a galla una serie di problemi atavici che, realisticamente, sarà impossibile sciogliere nel giro di due settimane. Tra chi brancola nel buio ci sono gli studenti con disabilità, già fortemente penalizzati durante la didattica a distanza, che da sempre combattono con svantaggi didattici e che ora vedono nel Coronavirus una minaccia ancora più grande. Gli studenti coinvolti sono circa 270 mila. Ma avere la somma serve a poco: la disabilità non è un grande calderone da trattare in maniera sommaria. serve un dato scomposto, legato al tipo di disabilità e al ... Leggi su open.online

