Rt: Puglia 0,72 Indice di trasmissibilità corona virus in calo rispetto alla rilevazione precedente (Di sabato 29 agosto 2020) rilevazione del periodo 17-23 agosto. Indice di trasmissibilità corona virus: quante persone possono essere contagiare da un contagiato. Indice Rt nazionale: 0,75. Abruzzo: Rt 0,8 (precedente 1,24) Basilicata: Rt 0 (precedente 0) Bolzano: Rt 0,49 (precedente 0,5) Calabria: Rt 1,26 (precedente 0,77) Campania: Rt 1,06 (precedente 1,02) Emilia-Romagna: Rt 0,53 (precedente 0,45) Friuli-VeneziaGiulia: Rt 0,78 (precedente 0,42) Lazio: Rt 0,42 (precedente 0,87) Liguria: Rt 1,11 (precedente 0,9) Lombardia: Rt 0,52 (precedente 1,17) Marche: Rt 0,56 (precedente 0,85) Molise: Rt 0,16 (precedente ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Indice

La Repubblica

In Sicilia crolla l'indice di contagio a 0.68, ma la situazione continua a peggiorare, nell'Isola come in Italia, come certifica l'istituto superiore di Sanità, e cala a 29 anni l'età media per i cont ...Sono 164, ieri 171, i nuovi positivi al coronavirus oggi 28 agosto in Emilia-Romagna, anche oggi su un numero di tamponi superiore a 10mila e con un indice Rt di trasmissione regionale a 14 giorni par ...