“Ragazzino esce in bici e scompare” – Articolo del 2018 e storia a lieto fine (Di sabato 29 agosto 2020) In questo Articolo non vi parleremo di analfabetismo funzionale in senso stretto, ma vi mostreremo un esempio di come la distrazione possa trasformarci tutti in analfabeti funzionali, magari in perfetta buona fede e animati da dei nobili propositi. Vi parliamo di un episodio del 2018, relativo alla preoccupazione per la scomparsa di un ragazzino di Lavarone, in provincia di Trento. Vi proponiamo l’Articolo di Today.it, ma furono molte le testate giornalistiche a condividere l’appello per il ritrovamento del ragazzo. Ragazzino esce in bici e scompare, l’appello: “Aiutateci, massima condivisione per favore” Si sono perse le tracce di Valerio Bertoldi, un ragazzino 14enne di Lavarone, in provincia di Trento. Sono in corso le ricerche in tutta la zona In realtà, ... Leggi su giornalettismo

Kingsocial2020 : A mio parere se #messi lascia la #barca che affonda ( ha ha battutona ??) non ne esce bene e dimostra ingratitudine… - RuggieroDistaso : @atuttotrotto @regole_senza @GuarinoDaniele @PBerizzi sono dati parziali,fammi una cortesia,perché tanto di rispond… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ragazzino esce Recovery Plan, il popolare Weber: «Nel patto sugli aiuti c’è l’Europa delle origini. Ora investiamo sul 5G» Corriere della Sera