Pierluigi Diaco stizzito a Io e te: “Fate silenzio” (Di sabato 29 agosto 2020) L’estate televisivamente accesa di Pierluigi Diaco volge al termine dopo numerosi episodi che sono finiti al centro della scena mediatica. Scivoloni, scontri e atteggiamenti poco educati nei confronti dei suoi ospiti e dei suoi collaboratori. Nel corso della puntata in onda venerdì 28 agosto il conduttore di Io e te è apparso molto infastidito da alcuni rumori in studio riprendendo in maniera plateale e pubblica i lavoratori. “Perdonate, fate silenzio in studio. Scusate, noi stiamo lavorando, vi invito al silenzio”, ha detto il giornalista durante l’intervento di Santin Fiorello. “Mi spiace richiamare la vostra attenzione al silenzio, ma devo dire che non c’è niente di più difficile che ottenere il silenzio in uno studio televisivo. Ma è una considerazione che farò in privato, ... Leggi su ilfattoquotidiano

