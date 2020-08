Per il costituzionalista Azzariti il referendum "è una truffa" (Di sabato 29 agosto 2020) (AGI) - Roma, 29 ago. - "Riforma improvvisata per motivi strumentali" Lo definisce addirittura "un referendum truffa" il costituzionalista Gaetano Azzariti, che in un'intervista a "La Stampa" motiva il suo severo giudizio dicendo che "essenzialmente ci fanno parlare di numeri e non del vero problema che e' la fuga del potere dal Parlamento", percio' definisce la riforma voluta dai 5 Stelle come una "riforma costituzionale improvvisata, insomma, figlia dello strumentalismo politico". E aggiunge anche: "Penso che l'autorevolezza dei componenti di un organo dipende dall'autorevolezza dell'organo stesso. Se non riusciremo a riportare il Parlamento al centro, come la nostra Costituzione vuole, non sara' la riduzione degli eletti a cambiare le cose. Ne sono consapevoli anche molti fautori del Si', infatti affermano che il ... Leggi su agi

“Questo o quello pari (non) sono”. Il Fronte del Sì e il Fronte del No al referendum sul taglio dei parlamentari.

Con la netta presa di posizione dell’ex premier e fondatore dell’Ulivo, Romano Prodi, via un editoriale pubblicato ieri sul quotidiano Il Messaggero cui il Professore collabora, il ‘Fronte del No’ al ...

