Morto a 42 anni Chadwick Boseman, il protagonista di Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) È Morto a 42 anni per un cancro al colon Chadwick Boseman , attore statunitense protagonista nel 2018 di Black Panther della Marvel Comics. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa. Boseman non aveva discusso... Leggi su feedpress.me

