Miradolo Terme, donna travolta e uccisa da un treno (Di sabato 29 agosto 2020) Pavia, 29 agosto 2020 - Dramma nel Pavese: una donna, apparentemente in giovane età e della quale non si conoscono ancora le generalità, è stata travolta e uccisa da un treno all'altezza della

Pavia, 29 agosto 2020 - Dramma nel Pavese: una donna, apparentemente in giovane età e della quale non si conoscono ancora le generalità, è stata travolta e uccisa da un treno all'altezza della stazion ...(mi-lorenteggio.com) Miradolo Terme, 29 agosto 2020 – Dalle ore 17.49 sulla linea Pavia – Cremona, il traffico ferroviario è temporanemente sospeso tra Pavia e Casalpusterlengo, per l'investimento di