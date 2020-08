Milan, Ibrahimovic: “Sono molto felice, finalmente qui dove mi sento a casa” (Di sabato 29 agosto 2020) Ibrahimovic è a Milano. Lo svedese è sbarcato con un volo privato per firmare il contratto di un anno che lo legherà di nuovo al Milan. 7 milioni di ingaggio, domani la firma. Zlatan è tornato. Queste le sue prime parole appena sbarcato a Milano Malpensa: "Sono molto felice, finalmente qui dove mi sento a casa. Adesso iniziamo a lavorare per portare risultati. Bisogna continuare a fare bene io non sono qui per fare la mascotte. Ultimi sei mesi alla grande ma non abbiamo vinto nulla e allora bisogna fare sacrifici per arrivare agli obiettivi".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/ACMilan/videos/315907003054066/" Milan, Ibrahimovic: ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte' - AntoVitiello : #Milan, domani #Ibrahimovic sbarca a Milano. Prenderà la maglia numero 9 - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Ibrahimovic, le cifre dell'accordo tra le parti - MannyFresco_UFC : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da m… - fant_chia_amor : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da m… -