Migranti: intercettati in settanta su una barca a vela in Calabria (Di sabato 29 agosto 2020) L'Imbarcazione é stata trainata nel porto di Roccella Jonica dalle motovedette delle forze dell'ordine presenti nel porto. Tutti i Migranti sono stati sottoposti al tampone per la positiva al Covid-19. Un'imbarcazione a vela di circa 15 metri con a bordo una settantina di Migranti di varie nazionalità è stata intercettata a diverse miglia dalle coste

L'hotspot svuotato è già stracolmo con 1.050 migranti. Musumeci: "Altri 30 sbarchi, ora basta"

Il governo pochi giorni fa aveva svuotato l'hotspot di Lampedusa. Un piccolo successo per la Regione Sicilia anche se allo stesso tempo il governatore Musumeci si era visto sospendere dal Tar la sua o ...

