Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In Liguria allerta arancione della Protezione civile (Di sabato 29 agosto 2020) Le immagini della tromba d’aria visibile dalla città di Genova, in particolare a largo del quartiere Pra. La Protezione civile ha emesso l’allerta arancione per Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Gialla per Valle D’Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picchi di 40 gradi. Un’altra forte ondata di Maltempo, con bufere di pioggia e violente raffiche di vento ha colpito ieri sera il Veneto, in particolare le province di Verona e Padova courtesy Primocanale L'articolo Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

vitocrimi : Sconvolgenti le immagini che arrivano da #Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza a tutti i cittad… - marcodimaio : Pazzesche le immagini di #Verona travolta da un’incredibile ondata di maltempo. Chi continua a negare i cambiament… - sole24ore : Queste immagini si riferiscono alle strade di Verona invase dall'acqua e dalla grandine dopo un'alluvione senza pre… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Buongiorno, #Milanesi! I forti temporali di ieri sera hanno provocato diversi danni in città: le immagini choc ?? #mitomo… - albertocol9 : RT @MiTomorrow: Buongiorno, #Milanesi! I forti temporali di ieri sera hanno provocato diversi danni in città: le immagini choc ?? #mitomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo immagini È arrivato il maltempo - Foto e video Grandine nelle valli, acquazzoni in pianura L'Eco di Bergamo Altri temporali oggi pomeriggio e domani mattina

Previsioni ancora di maltempo secondo il bollettino dell’Arpav, Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale. Durante la mattinata, si legge sul sito dell’Agenzia, il cielo sarà da poc ...

VIDEO. Maltempo in Trentino, una "tempesta di fulmini" sul Bondone e sulla valle dell'Adige che si illuminano a giorno

Pioggia intensa e vento, ma anche una "tempesta di fulmini" nell'ondata di maltempo che nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto ha colpito il Trentino - Alto Adige. Le immagini girate sul Bondon ...

Previsioni ancora di maltempo secondo il bollettino dell’Arpav, Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale. Durante la mattinata, si legge sul sito dell’Agenzia, il cielo sarà da poc ...Pioggia intensa e vento, ma anche una "tempesta di fulmini" nell'ondata di maltempo che nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto ha colpito il Trentino - Alto Adige. Le immagini girate sul Bondon ...