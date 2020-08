Incendi Toscana, fiamme in un laboratorio nel Fiorentino: un ferito (Di sabato 29 agosto 2020) Un uomo è rimasto lievemente ustionato e intossicato dai fumi della combustione per l’Incendio di un quadro elettrico e di alcune suppellettili all’interno di un edificio industriale adibito a laboratorio di pelletteria nel comune di Sesto Fiorentino ((Firenze), zona Osmannoro. Sul posto, intorno alle 9:45, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-ovest con risorse inviate dalla sede centrale. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato areato il locale con elettroventilatore ed effettuata la bonifica. Sul posto è intervenuto il personale del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) e i carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rignanosullarno : RT @ReteUrp: Prorogato al 13 settembre il divieto in @regionetoscana per l'#abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi #accensionefuoch… - PisaToday : Incendi boschivi in Toscana: prolungato il divieto di abbruciamenti - ilnesi : RT @toscananotizie: #incendi boschivi #Toscana ??Prorogato il divieto assoluto di bruciare residui vegetali fino al 13 settembre. ??Per seg… -