Il Parma annuncia un positivo tra i calciatori (Di sabato 29 agosto 2020) Ieri sera è emerso un altro caso di positività in Serie A. Stavolta si tratta del Parma. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota ufficiale sull’andamento dei test nella squadra. “Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio delle attività e non è entrato in contatto con il Gruppo Squadra, è sotto la gestione dell’ASL locale che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare. Il resto del gruppo ha svolto e continuerà a svolgere normalmente il programma di lavoro previsto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

