F1 – La dedica di Lewis Hamilton: ‘Wakanda forever’ in onore di Chadwick Boseman [VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Lewis Hamilton ancora una volta in pole position. Il pilota Mercedes ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp di Spa, ottenendo la possibilità di partire dalla prima casella in pista nella gara di domani. Appena uscito dalla sua monoposto, il campione del mondo ha voluto omaggiare Chadwick Boseman, il compianto attore americano spentosi nella notte italiana dopo una lunga battaglia con il cancro. Hamilton ha emulato il gesto ‘Wakanda Forever’, le braccia incrociate al petto che contraddistinguono ‘Black Panther’, il supereroe Marvel interpretato da Chadwick Boseman nell’omonimo film del 2018. After winning his 93rd career @F1 pole, @LewisHamilton pays tribute to ... Leggi su sportfair

