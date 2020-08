E’ morto Chadwick Boseman, l’attore di “Black Panther” (Di sabato 29 agosto 2020) L’attore statunitense Chadwick Boseman, conosciuto per aver interpretato il ruolo principale nel film Marvel del 2018 “Black Panther”, è morto di cancro all’età di 43 anni. L’attore statunitense Chadwick Boseman, conosciuto per aver interpretato il ruolo principale nel film Marvel del 2018 ‘Black Panther’, è morto di cancro all’età di 43 anni. Lo ha annunciato … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - RaiNews : L'attore americano #chadwickboseman, protagonista del successo planetario dei Marvel Studios 'Black Panther', è mor… - repubblica : E' morto Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe nero - odiarsi : Scoprire che chadwick boseman è morto mi ha spezzato letteralmente il cuore - gangdiDnc : No raga ho appena saputo che è morto l'attore di black panther (Chadwick Boseman) e sto malissimo, era uno dei miei Avengers preferiti ?? -

Dai compagni di set dei film Marvel agli altri attori di Hollywood, sono incessanti le parole di d'affetto per Chadwick Boseman, morto a 43 anni per un cancro al colon. Lacrime, parole di affetto e co ...NAPOLI - "Wakanda Forever", scrive su Instagram il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly pubblicando la seguente foto e ricordando l'attore Chadwick Boseman protagonista nel 2018 di "Black Panther" d ...