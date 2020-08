Due fili (però uno turchino): i colori di Cortázar (Di sabato 29 agosto 2020) Ci sono autori, nella storia della letteratura, che portano in dote un dono specialissimo. Sono quelli che, con le loro parole, arricchiscono la conoscenza che abbiamo di noi stessi; così, finito di leggere i loro libri, ci chiediamo se siamo persone diverse. Questo è l’effetto che mi fa sempre “Storie di cronopios e di famas”, di Julio Cortázar, edito per la prima volta nel 1962. Il testo è composto da racconti brevi divisi in quattro sezioni; ma se è vero che tutte le sezioni sono indubbiamente di valore, è anche vero che l’ultima, che dà il nome all’intera raccolta, è l’autentica gemma del libro.Qui Cortázar introduce i suoi particolarissimi personaggi: i cronopios, piccoli esseri legati soprattutto alla sfera istintiva e astratta della mente, i famas, i più razionali tra queste ... Leggi su huffingtonpost

