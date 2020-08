Coronavirus, 41 viaggiatori positivi intercettati a Napoli grazie agli screening (Di sabato 29 agosto 2020) Sono stati circa mille, in due giorni, i tamponi eseguiti a coloro che rientrano a Napoli da viaggi all'estero o in Sardegna. Lo rende noto l'Asl Napoli Centro. Nell'ultimo aggiornamento fornito dall'... Leggi su napolitoday

Sono sei le ospedalizzazioni in più comunicate in Svizzera, a fronte di 376 nuove infezioni (nessun nuovo decesso). Un dato che conferma l'aumento delle positività nella Confederazione nelle ultime se ...

Sono 188 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania, su 4.359 tamponi effettuati. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione nel bollettino aggiornato alla mezzanotte scorsa. Dei nuov ...

