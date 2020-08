Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard, ritirati accrediti a 17 giornalisti stranieri (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo le minacce, ecco i fatti. Il ministero degli Affari esteri della Bielorussia ha ritirato l’accredito a diversi giornalisti stranieri. Tra questi, secondo l’agenzia russa Interfax, vi sono alcuni reporter di Agence France-Presse, Associated Press, Reuters e Bbc. In tutto sarebbero almeno 17 i giornalisti impossibilitati a lavorare: il condizionale dipende dal fatto che al momento non c’è una conferma ufficiale. Nessun dubbio, invece, sull’arresto di tre membri di una troupe televisiva dell’emittente pubblica tedesca Ard, fermati dopo aver ripreso immagini delle proteste contro il regime: dopo il ritiro dell’accredito stampa, i tre sono stati arrestati la scorsa notte davanti al loro albergo e rilasciati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard, ritirati accrediti… - fattoquotidiano : Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard, ritirati accredi… - Noovyis : (Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard, ritirati accred… - MariaCr60576253 : RT @Ho2AlidiCera: In Bielorussia continuano le proteste contro Lukashenko che sta preparando l'esercito per una offensiva durissima. Manif… - Ho2AlidiCera : In Bielorussia continuano le proteste contro Lukashenko che sta preparando l'esercito per una offensiva durissima.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia l’offensiva NBA, la miglior coppia della lega? LeBron James e Alex Caruso. CLASSIFICA Sky Sport