Banksy: “Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europei” (Di sabato 29 agosto 2020) Banksy: “Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europei” Lo street artist Banksy ha pubblicato via Instagram un video relativo alla Louise Michel, nave per il soccorso dei migranti che ha finanziato in prima persona e che è bloccata a largo di Lampedusa poiché sovraccarica. Nel suo video, Banksy spiega perché ha acquistato la nave. “Perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europei. Come molte persone di successo nel mondo dell’arte, ho comprato uno yacht”, ha iniziato l’artista. “è una ... Leggi su tpi

