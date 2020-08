Atletica, Assoluti 2020: Jacobs trionfa nei 100. Forfait di Tortu: “Ma nessun infortunio” (Di sabato 29 agosto 2020) Marcell Jacobs trionfa con 10”10 nella finale dei 100 metri degli Assoluti di Padova. Il 25enne velocista azzurro originario del Texas si conferma sui suoi livelli e lo fa in una finale caratterizzata dall’assenza di Filippo Tortu che ha deciso di dare Forfait per “scopo precauzionale, nessun infortunio“, come ha spiegato il fratello. Secondo gradino del podio per Roberto Rigali (Bergamo Stars), in 10.28, terzo per Andrea Federici (Biotekna Marcon) 10.42. Per Jacobs si tratta del terzo titolo nazionale consecutivo nella specialità, dopo quelli del 2018 e del 2019. Terzo titolo italiano consecutivo sui 100 ostacoli per Luminosa Bogliolo che ferma il crono in finale a 13″02. Sui 400 piani ottimo il 45″77 per il neo campione ... Leggi su sportface

