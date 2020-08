Apple blocca un aggiornamento di Facebook iOS perché menzionava la quota del 30% destinata all'App Store (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre Apple ed Epic Games sono ancora ai ferri corti per il caso Fortnite, tanto da essere giunti davanti ad un tribunale, il colosso della Mela ha avuto occasione di scontrarsi con qualcun'altro, niente meno che con Facebook.Cosa è successo questa volta? Nell'ultima versione dell'app iOS, Facebook aveva introdotto delle funzioni per creare eventi virtuali e monetizzarli, come risposta ai recenti licenziamenti avvenuti in periodo di coronavirus. La compagnia aveva cercato di contattare Apple per convincerli, almeno in questo caso, a rinunciare alla quota del 30% e permettere agli utenti di trattenere l'intera cifra donatagli durante tali eventi.Apple, in linea con il proprio pensiero, ha rifiutato questa proposta e Facebook ha deciso di rendere nota questa ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Apple blocca un aggiornamento di #Facebook iOS perché menzionava la quota del 30% destinata all'App Store. - macitynet : Mark Zuckerberg: “L’App Store di Apple blocca l’innovazione e la concorrenza”. - m_mugnani : Perché Apple ha bloccato un aggiornamento per l'app di Facebook - Amorne_1979 : Facebook sottolinea l''Apple Tax' e la Mela gli blocca l'aggiornamento su iOS: ecco cosa è successo -… - tamicheA1 : RT @HDblog: Facebook segnala all'utente le trattenute dell'App Store, Apple blocca l'update -

Ultime Notizie dalla rete : Apple blocca Mark Zuckerberg: “L’App Store di Apple blocca l’innovazione e la concorrenza”. Macity Apple in guerra anche con Facebook: bloccato un aggiornamento che voleva denunciare il 30% sulle transazioni trattenuto dall'App Store 0

Apple apre un altro fronte nella guerra dei ricavi dell'App Store e blocca un aggiornamento di Facebook che voleva denunciare il 30% che trattiene su ogni transazione. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — ...

Bloccata una lettera del boss Giuseppe Graviano, la Cassazione: "Contenuti pericolosi"

"Frasi rivolte a plurimi soggetti non identificabili" con "riferimenti a molteplici argomenti". E' per questo che una lettera del boss stragista Giuseppe Graviano inviata ai suoi parenti dal carcere d ...

Apple apre un altro fronte nella guerra dei ricavi dell'App Store e blocca un aggiornamento di Facebook che voleva denunciare il 30% che trattiene su ogni transazione. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — ..."Frasi rivolte a plurimi soggetti non identificabili" con "riferimenti a molteplici argomenti". E' per questo che una lettera del boss stragista Giuseppe Graviano inviata ai suoi parenti dal carcere d ...